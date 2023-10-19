Бурмистрова Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1937

Сын: Бурмистров Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
?.12.1939

Сын: Бурмистров Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмистров Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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