Бурмистрова Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1937
Сын: Бурмистров Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
?.12.1939
Сын: Бурмистров Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно