Бебенёва (-) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБебенёва (-) Елена Николаевна

Бебенёва (-) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1884 ст.

Муж: Бебенёв Антон Андреевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Сын: Бебенёв Иоанн Антонович

Отец ребёнка: Бебенёв Антон Андреевич

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.19-20 (Рождение №-66м)
Смерть
После 1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close