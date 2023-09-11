Бебенёва (-) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1884 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Бебенёв Антон Андреевич
Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.19-20 (Рождение №-66м)
Смерть
После 1901