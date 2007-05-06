Шигапов Мугалляк Гилязович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигапов Мугалляк Гилязович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1930

Дата смерти

06.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.05.2007
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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