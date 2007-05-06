Шигапов Мугалляк Гилязович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1930
Дата смерти06.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.2007
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область