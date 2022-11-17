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Куценко Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Дата смерти

17.11.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Куценко Андрей

Мать: Куценко Наталья

Бракосочетание
27.12.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
17.11.2022
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