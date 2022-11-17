Куценко Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1953
Дата смерти17.11.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: Куценко Андрей
Мать: Куценко Наталья
Бракосочетание
27.12.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.2022