Парланд Альфред Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парланд Альфред Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.12.1842

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1862
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Штутгарт, Германия
Смерть
1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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