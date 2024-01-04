Парланд Альфред Александрович
Место рождения
Дата рождения24.12.1842
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1862
Место жительства
Неизвестно
Штутгарт, Германия
Смерть
1919