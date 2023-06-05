Шевелёва Останина Анна Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1899
Дата смерти?.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1937
Сын: Останин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Останин Алексей Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Останин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Останин Алексей Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Останин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Останин Алексей Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Останин Алексей Исаакович
Смерть
?.11.1981