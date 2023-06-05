Шевелёва Останина Анна Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёва Останина Анна Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1899

Дата смерти

?.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1937

Сын: Останин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Останин Алексей Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Останин Алексей Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Останин Алексей Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Останин Алексей Исаакович

Смерть
?.11.1981
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