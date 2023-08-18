Колупаева Елена Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Елена Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Матрона Артемьева

Отец ребёнка: Колупаев Артемий Прокофьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Гликерия Артемьева

Отец ребёнка: Колупаев Артемий Прокофьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Артемий Прокофьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1840
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