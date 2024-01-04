Копёнкин Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1954
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1954
Рождение ребёнка
15.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копёнкина Лариса Ивановна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.04.1986
Дочь: Епифанова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Копёнкина Лариса Ивановна