Копёнкин Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопёнкин Василий Георгиевич

Копёнкин Василий Георгиевич

Место рождения

Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1954

Отец: Копёнкин Георгий Иванович

Мать: Копёнкина Надежда Ильинична

Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копёнкина Лариса Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.04.1986

Дочь: Епифанова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Копёнкина Лариса Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close