Худоногова Фекла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худоногова Фекла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1851

Сын: Худоногов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Худоногов Никифор Евстигнеевич

д. Шушенское Минусинского уезда
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лукерья Никифоровна

Отец ребёнка: Худоногов Никифор Евстигнеевич

д. Шушенское Минусинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худоногов Никифор Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно
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