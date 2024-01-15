Худоногова Фекла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1851
Сын: Худоногов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Худоногов Никифор Евстигнеевич
д. Шушенское Минусинского уезда
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лукерья Никифоровна
Отец ребёнка: Худоногов Никифор Евстигнеевич
д. Шушенское Минусинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно