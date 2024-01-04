Завгородний Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завгородний Алексей Иванович

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завгородний Иван

Мать: Завгородняя Анна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завгородняя Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завгородняя Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завгородний Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завгородний Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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