Завгородний Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Завгородний Иван
Мать: Завгородняя Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завгородняя Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завгородняя Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завгородний Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завгородний Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно