Перфильев Николай Вячеславович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти09.05.2007
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
20.02.1952
Сын: Перфильев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Перфильева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
14.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перфильева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
31.07.1957
Сын: Перфильев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Перфильева Лидия Николаевна
Фомкино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.10.1964
Дочь: Перфильева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Перфильева Лидия Николаевна
Челпаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
09.05.2007