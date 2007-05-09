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Перфильев Николай Вячеславович

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Место рождения

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

09.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Перфильев Вячеслав Иванович

Мать: Перфильева Мария Дмитриевна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.02.1952

Сын: Перфильев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Перфильева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
14.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфильева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
31.07.1957

Сын: Перфильев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Перфильева Лидия Николаевна

Фомкино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.10.1964

Дочь: Перфильева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Перфильева Лидия Николаевна

Челпаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
09.05.2007
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