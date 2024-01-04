Rodniansky (Fradkin) Ester (Eta) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rodniansky (Fradkin) Ester (Eta)

Место рождения

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Бракосочетание
22.05.1914

Муж: Rodniansky Mordukh (Mark)

Рождение ребёнка
18.11.1915

Сын: Rodniansky Lasar

Отец ребёнка: Rodniansky Mordukh (Mark)

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
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