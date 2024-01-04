Rodniansky (Fradkin) Ester (Eta)
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1914
Рождение ребёнка
18.11.1915
Сын: Rodniansky Lasar
Отец ребёнка: Rodniansky Mordukh (Mark)
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978