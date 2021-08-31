Асмандиярова (Галиханова) Хазима Ахметфаизовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1937
Дата смерти31.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937
Рождение ребёнка
20.10.1959
Дочь: Сибагатуллина Минзиля Дарвиновна
Отец ребёнка: Асмандияров Дарвин Мухаматьянович
Рождение ребёнка
06.12.1965
Сын: Асмандияров Дамир Дарвинович
Отец ребёнка: Асмандияров Дарвин Мухаматьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Эльвира Дарвиновна
Отец ребёнка: Асмандияров Дарвин Мухаматьянович
Смерть
31.08.2021