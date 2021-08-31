Асмандиярова (Галиханова) Хазима Ахметфаизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмандиярова (Галиханова) Хазима Ахметфаизовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1937

Дата смерти

31.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937

Отец: Галиханов Ахматфаиз Галиханович

Мать: Нуриахметова Майсара Хасаньяновна

Рождение ребёнка
20.10.1959

Дочь: Сибагатуллина Минзиля Дарвиновна

Отец ребёнка: Асмандияров Дарвин Мухаматьянович

Рождение ребёнка
06.12.1965

Сын: Асмандияров Дамир Дарвинович

Отец ребёнка: Асмандияров Дарвин Мухаматьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Эльвира Дарвиновна

Отец ребёнка: Асмандияров Дарвин Мухаматьянович

Смерть
31.08.2021
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