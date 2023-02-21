Куликов Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1884 ст.
Сын: Куликов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Куликова Мария Наумовна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Евпатория Таврической губернии.
Место жительства
1884 ст.
Крестьянин Севского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Мария Наумовна
Смерть
Неизвестно