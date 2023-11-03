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Трушников Степан Трифонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Трушников Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Трушников Перфилий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Трушников Петр Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Трушников Борис Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Трушников Ларион Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Трушников Никифор Степанов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1782
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