Трушников Степан Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Трушников Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Трушников Перфилий Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Трушников Ларион Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Трушников Никифор Степанов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1782