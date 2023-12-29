Свешникова (Тюленева) Пелагея Григорьевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1795
Дата смерти28.11.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Свешников Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Дочь: София Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Дочь: Елисеева Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Сын: Свешников Платон Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Сын: Свешников Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Сын: Свешников Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Сын: Свешников Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Дочь: Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Сын: Свешников Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Дочь: Анна Лонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич
Сын: Свешников Владимир Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич