Свешникова (Тюленева) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Тюленева) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1795

Дата смерти

28.11.1828

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
21.09.1813

Муж: Свешников Леонтий Леонтьевич

Входоиерусалимская Церковь
Рождение ребёнка
26.08.1814

Сын: Свешников Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.10.1815

Дочь: София Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.10.1816

Дочь: Елисеева Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.10.1817

Сын: Свешников Платон Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.11.1818

Сын: Свешников Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.05.1820

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.10.1821

Сын: Свешников Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.10.1822

Сын: Свешников Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.06.1824

Дочь: Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
13.01.1826

Сын: Свешников Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.01.1827

Дочь: Анна Лонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.04.1828

Сын: Свешников Владимир Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Леонтьевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
28.11.1828
Георгиевское кладбище , Большая Охта, , Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
28.11.1828
Санкт-Петербург, Российская Империя
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