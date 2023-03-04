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Половникова Варвара Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталия Ефимова

Отец ребёнка: Половников Ефим Козмин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Половников Ефим Козмин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов

Отец ребёнка: Половников Ефим Козмин

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Ефим Козмин

Работа или профессия
Неизвестно
черносошенная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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