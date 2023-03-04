Половникова Варвара Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталия Ефимова
Отец ребёнка: Половников Ефим Козмин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Половников Ефим Козмин
Рождение ребёнка
1827
Сын: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов
Отец ребёнка: Половников Ефим Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошенная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно