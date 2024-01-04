Голощапова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №44/334
Рождение
1931
Отец: Голощапов Петр Митрофанович
Мать: Голощапова Александра
Смерть
Неизвестно