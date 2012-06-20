Степанов Николай Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1947
Дата смерти20.06.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1973
Дочь: Степанова Елена Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.06.2012