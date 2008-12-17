Гребенщиков Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщиков Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1976

Дата смерти

17.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1976

Отец: Гребенщиков Владимир

Мать: Гребенщикова Нина Павловна

Рождение ребёнка
29.11.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенщикова Ирина Владимировна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
17.12.2008
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