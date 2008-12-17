Гребенщиков Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1976
Дата смерти17.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1976
Отец: Гребенщиков Владимир
Рождение ребёнка
29.11.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гребенщикова Ирина Владимировна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
17.12.2008