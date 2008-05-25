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Лутай Сергей Вячеславович
Лутай Сергей Вячеславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.2008
Пол
Мужской
Отец
Лутай Вячеслав Юрьевич
1979 г.р.
Мать
Лутай Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2008
Отец:
Лутай Вячеслав Юрьевич
Мать:
Лутай Елена
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