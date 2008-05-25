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Лутай Сергей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2008

Отец: Лутай Вячеслав Юрьевич

Мать: Лутай Елена

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