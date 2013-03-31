Кольцова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1975
Дата смерти31.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1975
Отец: Иван
Рождение ребёнка
30.12.1991
Сын: Кольцов Евгений Геннадивич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кольцов Геннадий Михайлович
Смерть
31.03.2013