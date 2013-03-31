Кольцова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1975

Дата смерти

31.03.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1975

Отец: Иван

Мать: Чужинова Галина Алексанровна

Рождение ребёнка
30.12.1991

Сын: Кольцов Евгений Геннадивич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кольцов Геннадий Михайлович

Смерть
31.03.2013
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