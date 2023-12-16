Васильев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Федор Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1804
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаиской волости
Военная служба
С 1810
Служба в армии | Воинское звание: рекрут
Рождение ребёнка
1812

Сын: Васильев Ануфрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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