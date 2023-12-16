Васильев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Федор Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1804
Из Ялуторовского округа Новозаиской волости
Военная служба
С 1810
Служба в армии | Воинское звание: рекрут
Рождение ребёнка
1812
Сын: Васильев Ануфрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно