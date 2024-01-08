Бабахо Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабахо Сергей Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1946
Дочь: Бабахо Галина Борисовна
Мать ребёнка: Восепенко Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Восепенко Варвара Петровна
Смерть
Неизвестно