Бабахо Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабахо Борис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабахо Сергей Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1946

Дочь: Бабахо Галина Борисовна

Мать ребёнка: Восепенко Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Восепенко Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабахо Виталий Борисович

Мать ребёнка: Восепенко Варвара Петровна

Смерть
Неизвестно
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