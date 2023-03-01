Бочарова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1902 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1930
Сын: Бочаров Владислав Александрович
Отец ребёнка: Бочаров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.11.1937
Дочь: Громова Анна Александровна
Отец ребёнка: Бочаров Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно