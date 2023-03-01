Бочарова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1902 ст.

Отец: Горбачёв Пётр Михайлович

Мать: Горбачёва Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
27.06.1930

Сын: Бочаров Владислав Александрович

Отец ребёнка: Бочаров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
28.11.1937

Дочь: Громова Анна Александровна

Отец ребёнка: Бочаров Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Александр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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