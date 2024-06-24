Вещагина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вещагина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вещагин Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вторыгина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоголева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Эмма Ивановна

Отец ребёнка: Вещагин Иван Акимович

Рождение ребёнка
08.02.1955

Дочь: Семакова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Вещагин Иван Акимович

Смерть
Неизвестно

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