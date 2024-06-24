Вещагина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вторыгина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Эмма Ивановна
Отец ребёнка: Вещагин Иван Акимович
Рождение ребёнка
08.02.1955
Дочь: Семакова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Вещагин Иван Акимович
Смерть
Неизвестно