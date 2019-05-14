Соколов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1948

Дата смерти

14.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1948

Отец: Соколов Николай Григорьевич

Мать: Булина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
16.08.1979

Сын: Соколов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Соколова Юлия Николаевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
16.08.1979

Сын: Соколов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Соколова Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Юлия Николаевна

Смерть
14.05.2019
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