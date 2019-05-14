Соколов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1948
Дата смерти14.05.2019
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1948
Рождение ребёнка
16.08.1979
Сын: Соколов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Соколова Юлия Николаевна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
16.08.1979
Сын: Соколов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Соколова Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Юлия Николаевна
Смерть
14.05.2019