Дудырева (Мякишева) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1928
Дата смерти07.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1928
Рождение ребёнка
28.04.1959
Дочь: Бессолицына Александра Афонасьевна
Отец ребёнка: Дудырев Афонасий Никитьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудырев Сергей Афонасьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.11.2007
Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область