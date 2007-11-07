Дудырева (Мякишева) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудырева (Мякишева) Ирина Андреевна

Место рождения

Мохиревская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

19.04.1928

Дата смерти

07.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1928

Отец: Мякишев Андрей Иванович

Мать: Мякишева Анна Илларионовна

Мохиревская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1959

Дочь: Бессолицына Александра Афонасьевна

Отец ребёнка: Дудырев Афонасий Никитьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудырев Сергей Афонасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудырев Петр Афонасьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.11.2007
Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
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