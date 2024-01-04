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Московкин Михаил Иванович

Место рождения

Братково, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Федотович

Мать: Ирина Андриановна

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1889

Сын: Московкин Василий

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1891

Сын: Московкин Александр

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
07.10.1892

Сын: Московкин Иоанн

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1894

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1896

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1897

Сын: Московкин Михаил

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1899

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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