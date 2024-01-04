Московкин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Федотович
Мать: Ирина Андриановна
Рождение ребёнка
01.01.1889
Сын: Московкин Василий
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
14.08.1891
Сын: Московкин Александр
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
07.10.1892
Сын: Московкин Иоанн
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
09.09.1894
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.05.1896
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.09.1897
Сын: Московкин Михаил
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
12.02.1899
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно