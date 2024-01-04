Мария Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гурьевна

Место рождения

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1705 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурий Иосифович

Мать: не указана

Введенское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.05.1748

Муж: Макар Козмич

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1749

Сын: Зиновий Макарович

Отец ребёнка: Макар Козмич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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