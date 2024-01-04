Мария Гурьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурий Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1748
Муж: Макар Козмич
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1749
Сын: Зиновий Макарович
Отец ребёнка: Макар Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно