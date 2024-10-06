Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Васильевна

Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.

Сын: Кольцов Андрей Арсеньевич

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Баканово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1883 ст.

Дочь: Евдокия Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Баканово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1886 ст.

Дочь: Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Баканово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1889 ст.

Дочь: Евфросиния Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Баканово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.

Дочь: Марфа Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Баканово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1895 ст.

Дочь: Наталия Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Баканово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.

Дочь: Ксения Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Иванович

Баканово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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