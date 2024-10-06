Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.
Сын: Кольцов Андрей Арсеньевич
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1883 ст.
Дочь: Евдокия Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1886 ст.
Дочь: Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1889 ст.
Дочь: Евфросиния Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1892 ст.
Дочь: Марфа Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1895 ст.
Дочь: Наталия Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.
Дочь: Ксения Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Иванович
Смерть
Неизвестно