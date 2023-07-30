Протасевич Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1949
Сын: Пратасевич Николай Константинович
Отец ребёнка: Константин Иосифович Протасевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Константиновна
Отец ребёнка: Константин Иосифович Протасевич
Смерть
Неизвестно