Шунулина Елизавета Иванова
Место рождения
Дата рождения01.09.1910
Дата смерти26.05.1911
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
01.09.1910
Отец: Шунулин Иван Захаров
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Иван Захаров Шунулин и законная жена Афанасия (так указано в документа) Петрова. Восприемник - крестьянская девица того же села Серафима ... Показать все
Смерть
26.05.1911
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Умерла 9 месяцев от кашля