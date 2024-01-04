Шунулина Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШунулина Елизавета Иванова

Шунулина Елизавета Иванова

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.09.1910

Дата смерти

26.05.1911

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1910

Отец: Шунулин Иван Захаров

Мать: Шунулина Афанасия Петрова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Иван Захаров Шунулин и законная жена Афанасия (так указано в документа) Петрова. Восприемник - крестьянская девица того же села Серафима ... Показать все
Смерть
26.05.1911
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Умерла 9 месяцев от кашля
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close