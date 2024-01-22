Попова Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1975
Рождение ребёнка
31.10.1995
Сын: Большаков Тимофей Денисович
Отец ребёнка: Большаков Денис Михайлович
Уралец, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.2005
Дочь: Большакова Елизавета Денисовна
Отец ребёнка: Большаков Денис Михайлович
Рождение ребёнка
11.01.2015
Дочь: Попова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Попов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Сергей