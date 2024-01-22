Попова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Елена Сергеевна

Попова Елена Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1975

Отец: Бодров Сергей Владимирович

Мать: Бодрова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
31.10.1995

Сын: Большаков Тимофей Денисович

Отец ребёнка: Большаков Денис Михайлович

Уралец, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.2005

Дочь: Большакова Елизавета Денисовна

Отец ребёнка: Большаков Денис Михайлович

Рождение ребёнка
11.01.2015

Дочь: Попова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Попов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close