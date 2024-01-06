Хохлова (Ремезкова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Ремезкова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1939

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1939

Отец: Ремезков Яков Андреевич

Мать: Ремезкова Таисия Савельевна

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