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Хохлова (Ремезкова) Мария Яковлевна
Хохлова (Ремезкова) Мария Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1939
Пол
Женский
Отец
Ремезков Яков Андреевич
Около 1905 г.р.
Мать
Ремезкова (Богданова) Таисия Савельевна
Около 1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1939
Отец:
Ремезков Яков Андреевич
Мать:
Ремезкова Таисия Савельевна
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