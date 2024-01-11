Богданов Бахтигарей Фахретдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Хайретдинов Фахретдин
Мать: Хайретдинова Хабибямал
Рождение ребёнка
25.10.1891
Сын: Богданов Мурзагарей Бахтигареевич
Мать ребёнка: Богданова Шамсия
Рождение ребёнка
17.03.1895
Сын: Фахретдинов Миниахмет Бахтигареевич
Мать ребёнка: Богданова Шамсия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Шамсия
Смерть
Неизвестно