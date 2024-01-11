Богданов Бахтигарей Фахретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

Дети

1891 г.р.
1895 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Хайретдинов Фахретдин

Мать: Хайретдинова Хабибямал

Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Богданов Мурзагарей Бахтигареевич

Мать ребёнка: Богданова Шамсия

Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Фахретдинов Миниахмет Бахтигареевич

Мать ребёнка: Богданова Шамсия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Шамсия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Шамсия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Шамсия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Шамсия

Смерть
Неизвестно
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