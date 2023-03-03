Аляпскова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиПосле 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прохорова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Аляпсков Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1893
Дочь: Аляпскова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Аляпсков Иван Иванович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
С именем Варвары по крещении повивальной бабкой младенец тотчас же умерла и отпета по обряду христианскому
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1893