Аляпскова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляпскова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

После 1893

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прохорова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Аляпсков Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1893

Дочь: Аляпскова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Аляпсков Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
С именем Варвары по крещении повивальной бабкой младенец тотчас же умерла и отпета по обряду христианскому
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляпсков Иван Иванович

Смерть
После 1893
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