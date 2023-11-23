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Розов Иоанн Васильев

Место рождения

Ярославль

Дата рождения

1855

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Розов Василий Дмитриев

Мать: Розова Мария Андреева

Ярославль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Елизавета Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Шипилова Мышкинского уезда.
Место жительства
Неизвестно
окончил ЯДС 27.06.1876 г. 13.09.1876 г. - учитель в земской Николо-Замошской школе. 6.06.1883 г. - священник ц. Знаменская с. Шипилово. 15 окт.1783 г. - законоучитель в Шипиловском народном училище. 5 авг.1884 г. награжден набедренником. 24 окт.1890 г. - благодарность и свидетельство за работу по образованию. 6 сент.1890 г. - заведующий и старший законоучитель ЦПШ
Смерть
До 1913
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