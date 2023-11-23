Розов Иоанн Васильев
Место рожденияЯрославль
Дата рождения1855
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Розов Василий Дмитриев
Мать: Розова Мария Андреева
Ярославль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розова Елизавета Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Шипилова Мышкинского уезда.
Место жительства
Неизвестно
окончил ЯДС 27.06.1876 г. 13.09.1876 г. - учитель в земской Николо-Замошской школе. 6.06.1883 г. - священник ц. Знаменская с. Шипилово. 15 окт.1783 г. - законоучитель в Шипиловском народном училище. 5 авг.1884 г. награжден набедренником. 24 окт.1890 г. - благодарность и свидетельство за работу по образованию. 6 сент.1890 г. - заведующий и старший законоучитель ЦПШ
Смерть
До 1913