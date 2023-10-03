Форси Александр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Форси Александр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1912 ст.

Дочь: Форси Элеонора Александровна

Мать ребёнка: Форси Дарья Алексеевна

Гражданство
1912 ст.
Нидерландский подданный.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Форси Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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