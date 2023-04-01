(Разинова) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Разинова) Серафима Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
26.07.1909 ст.
Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
данные из метрической книги Крестная: д. Вардушино крестьянина Алексея Степановича Козлова жена Александра Ивановна
Смерть
Вычислено 1917
По переписи СХП в 1917 году еще жива
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