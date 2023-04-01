(Разинова) Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
26.07.1909 ст.
Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
данные из метрической книги Крестная: д. Вардушино крестьянина Алексея Степановича Козлова жена Александра Ивановна
Смерть
Вычислено 1917
По переписи СХП в 1917 году еще жива