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Константинов Иван Николаевич
Константинов Иван Николаевич
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
15.01.1985
Пол
Мужской
Отец
Константинов Николай Иванович
1956 г.р.
Мать
Константинова (Барук) Алевтина Иосифовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1985
Отец:
Константинов Николай Иванович
Мать:
Константинова Алевтина Иосифовна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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