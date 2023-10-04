Гусева Анастасия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Анастасия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Сергей Ильич

Ново-Спасовка, Качирский район, Павлодарская область, Казахская ССР
Смерть
Неизвестно
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