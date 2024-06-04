Бутаков Вячеслав Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутаков Вячеслав Леонидович

Бутаков Вячеслав Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова (Кокорина) Алена Леонидовна

Рождение ребёнка
08.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутакова (Кокорина) Алена Леонидовна

Рождение ребёнка
25.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутакова (Кокорина) Алена Леонидовна

Рождение ребёнка
28.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутакова (Кокорина) Алена Леонидовна

Рождение ребёнка
07.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутакова (Кокорина) Алена Леонидовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.