Мартыненко (Вороная) Параскева Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиС 1919 по 1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1876 по 1919
Рождение ребёнка
16.09.1895
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
30.08.1897
Дочь: Гриценко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мартыненко Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
09.10.1903
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
20.01.1905
Сын: Мартыненко Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
31.03.1907
Дочь: Мартыненко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
15.03.1911
Дочь: Мартыненко Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
25.06.1913
Сын: Мартыненко Павел Иванович
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
21.11.1919
Сын: Мартыненко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1919 по 1976