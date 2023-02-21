Мартыненко (Вороная) Параскева Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Вороная) Параскева Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

С 1919 по 1976

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1876 по 1919
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Мартыненко Иван Иванович

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.08.1897

Дочь: Гриценко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мартыненко Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.10.1903

Сын: Мартыненко Пётр Иванович

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.01.1905

Сын: Мартыненко Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.03.1907

Дочь: Мартыненко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.1911

Дочь: Мартыненко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.1913

Сын: Мартыненко Павел Иванович

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Мартыненко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1919 по 1976
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