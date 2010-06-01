Гогельганс Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогельганс Анастасия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1921

Дата смерти

01.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1921

Отец: Гогельганс Георгий Адамович

Мать: Гогельганс-Томашова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1950

Дочь: Сапельникова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Сапельников Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
26.10.1954

Дочь: Сапельникова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Сапельников Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапельников Григорий Михайлович

Смерть
01.06.2010
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