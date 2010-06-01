Гогельганс Анастасия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1921
Дата смерти01.06.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1921
Рождение ребёнка
01.06.1950
Дочь: Сапельникова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Сапельников Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
26.10.1954
Дочь: Сапельникова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Сапельников Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2010