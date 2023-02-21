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Овсянников Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1987

Отец: Овсянников Николай Иванович

Мать: Овсянникова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
30.10.2015

Жена: Овсянникова Елизавета Витальевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.03.2016

Сын: Овсянников Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Овсянникова Елизавета Витальевна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
18.03.2016

Сын: Овсянников Данила Сергеевич

Мать ребёнка: Овсянникова Елизавета Витальевна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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