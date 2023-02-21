Овсянников Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1987
Бракосочетание
30.10.2015
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.03.2016
Сын: Овсянников Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Овсянникова Елизавета Витальевна
Рождение ребёнка
18.03.2016
Сын: Овсянников Данила Сергеевич
Мать ребёнка: Овсянникова Елизавета Витальевна