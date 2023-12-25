Темина Слава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темина Слава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1925

Сын: Темин Юрий

Отец ребёнка: Темин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темин Алик

Отец ребёнка: Темин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темин Борис

Отец ребёнка: Темин Алексей

Смерть
Неизвестно
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