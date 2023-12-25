Темина Слава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1925
Сын: Темин Юрий
Отец ребёнка: Темин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темин Алик
Отец ребёнка: Темин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темин Борис
Отец ребёнка: Темин Алексей
Смерть
Неизвестно