Часовских Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.07.1919
Дата смерти27.07.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
27.07.1919
Парабель, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.05.1954
Дочь: Часовских Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Часовских Екатерина Павловна
Новосельцево, Парабельский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно