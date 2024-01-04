Часовских Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧасовских Василий Иванович

Часовских Василий Иванович

Место рождения

Старая Тараба, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.07.1919

Дата смерти

27.07.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Тараба, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
27.07.1919
Парабель, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.05.1954

Дочь: Часовских Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Часовских Екатерина Павловна

Новосельцево, Парабельский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часовских Екатерина Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close