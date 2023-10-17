Демиденко Николай Михайлович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демиденко Михаил
Мать: Демиденко Екатерина
Россия
Рождение ребёнка
08.04.1938
Дочь: Канцур Нина
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
05.09.1940
Дочь: Шкурат Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Пелагея
По документам
Рождение ребёнка
12.09.1941
Дочь: Кудрявец Лидия
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
1970
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область