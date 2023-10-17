Демиденко Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко Николай Михайлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демиденко Михаил

Мать: Демиденко Екатерина

Россия
Рождение ребёнка
08.04.1938

Дочь: Канцур Нина

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
05.09.1940

Дочь: Шкурат Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Пелагея

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Мать ребёнка: Пелагея

Смерть
1970
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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