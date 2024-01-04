Золотова Наталья Степанова
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиМежду 1763 и 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Золотов Захар Федоров
Рождение ребёнка
1748
Сын: Золотов Александр Захаров
Отец ребёнка: Золотов Захар Федоров
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Золотов Захар Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1763 и 1775