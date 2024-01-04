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Золотова Наталья Степанова

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Между 1763 и 1775

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Золотов Захар Захаров

Отец ребёнка: Золотов Захар Федоров

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Золотов Александр Захаров

Отец ребёнка: Золотов Захар Федоров

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Золотов Михей Захаров

Отец ребёнка: Золотов Захар Федоров

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Захар Федоров

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1763 и 1775
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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